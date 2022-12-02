"Укрзалізниця" поновлює сполучення Дніпра зі Львовом через Ковель

"Укрзалізниця" відкриває продаж на поїзд №131/132 Львів — Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром.

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Як ідеться у повідомленні перевізника, з 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 9:28. До Дніпра він слідуватиме через Знам'янку та Олександрію і прибуватиме о 18:25.

"Зворотно через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02, надаючи дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 6:55", - повідомляють в УЗ.

Нагадаємо при цьому, що у жовтні "Укрзалізниця" встановила на вокзалі Дніпра рамки металошукачів та закликала пасажирів та інших відвідувачів звернути увагу на ці зміни. Зазначалося, що "процедура перевірки займе не більше 15 хвилин".

Зазначимо також, що нещодавно УЗ запустила поїзд Ковель - Ужгород через Рівне та Львів, а також Харків - Умань через Дніпро.