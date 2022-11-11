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Транспорт
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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на два нові рейси

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на два нові рейси

"Укрзалізниця" почала продаж квитків на два анонсованих раніше рейси: Ужгород – Ковель та Харків – Умань. Потяги почнуть курсувати з 17 листопада.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що потяг №266/265 Ужгород — Ковель відправлятиметься з 17 листопада по непарних з Ужгорода о 21:20, до Ковеля прибуватиме о 13:50. В зворотному напрямку, з Ковеля, поїзд відправлятиметься з 18 листопада по парних о 14:58, до Ужгорода прибуватиме о 6:52.

Потяг №65/66 Харків — Умань (через Дніпро) відправлятиметься з Харкова з 17 листопада по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. В зворотному напрямку, з Умані, поїзд відправлятиметься по парних о 17:40, і прибуватиме до Харкова о 9:51.

Квитки вже доступні на сайті, в застосунку "Укрзалізниці" та в чат-ботах.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" 5 листопада запустила низку внутрішніх та міжнародних рейсів.