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Транспорт
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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на два новых рейса

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на два новых рейса

"Укрзализныця" начала продажу билетов на два анонсированных ранее рейса: Ужгород – Ковель и Харьков – Умань. Поезда начнут курсировать с 17 ноября.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд №266/265 Ужгород-Ковель будет отправляться с 17 ноября по нечетным числам из Ужгорода в 21:20, в Ковель будет прибывать в 13:50. В обратном направлении из Ковеля поезд будет отправляться с 18 ноября по четным в 14:58, в Ужгород будет прибывать в 6:52.

Поезд №65/66 Харьков — Умань (через Днепр) будет отправляться из Харькова с 17 ноября по нечетным числам в 17:49 и прибывать в Умань в 9:30. В обратном направлении из Умани поезд будет отправляться по четным в 17:40 и прибывать в Харьков в 9:51.

Билеты уже доступны на сайте, в приложении "Укрзализныци" и в чат-ботах.

Напомним, АО "Укрзализныця" 5 ноября запустила ряд внутренних и международных рейсов.