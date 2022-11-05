"Укрзализныця" запустила новые внутренние рейсы, а также в Молдову и Польшу

АО "Укрзализныця" 5 ноября запустила ряд внутренних и международных рейсов, сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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Так, УЗ запустила поезд Киев – Кишинев, а также Киев – Перемышль. Что касается внутреннего сообщения, то с 5 ноября начнут движение поезда Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский.

Известно, что поезд Киев-Кишинев будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в столицу Молдовы в 10:38 на следующий день. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в Киев в 11:48.

Поезд Киев – Перемышль будет курсировать через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Этот поезд предоставит, в частности, винничанам, комфортное ночное сообщение с Польшей в дополнение к "Интерсити+" с местами для сидения.

В пресс-службе компании добавили, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам. Расписание будет обнародовано в ближайшие дни.

Напомним, недавно "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, 4 введенных в течение 2022 года новых рейсов Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Кроме того, компания возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.