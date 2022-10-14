"Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"

"Укрзалізниця" запускає на вокзалі Дніпра комплексну систему огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні держкомпанії, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.

Пасажири з квитками на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу.

Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито.

"Просимо пасажирів та інших відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин", - заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на центральному залізничному вокзалі Києва та впродовж двох місяців у Харкові.

В УЗ мотивують застосування таких заходів міркуваннями безпеки. Втім, чергове рішення про встановлення інтроскопу та металодетектору вже викликало вибух люті Facebook-користувачів, які вказують, що воно не має стосунку до безпеки. При цьому його справжньою причиною багато хто вважає працевлаштування на цьому обладнанні працівників недіючого через війну аеропорту Дніпра.