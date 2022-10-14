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"Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"
"Укрзалізниця" запускає на вокзалі Дніпра комплексну систему огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.
Зокрема, як зазначається в повідомленні держкомпанії, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.
Пасажири з квитками на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу.
Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Просимо пасажирів та інших відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин", - заявили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на центральному залізничному вокзалі Києва та впродовж двох місяців у Харкові.
В УЗ мотивують застосування таких заходів міркуваннями безпеки. Втім, чергове рішення про встановлення інтроскопу та металодетектору вже викликало вибух люті Facebook-користувачів, які вказують, що воно не має стосунку до безпеки. При цьому його справжньою причиною багато хто вважає працевлаштування на цьому обладнанні працівників недіючого через війну аеропорту Дніпра.