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Транспорт
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"Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"

"Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"
Фото: Вікіпедія

"Укрзалізниця" запускає на вокзалі Дніпра комплексну систему огляду пасажирів та багажу за допомогою технічних засобів, які застосовуються в аеропортах.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні держкомпанії, на вокзалі встановлять рентгено-телевізійний інтроскоп та стаціонарний металодетектор.

Пасажири з квитками на поїзди далекого сполучення, відвідувачі довідкового бюро, залів очікування й камер зберігання, а також ті, хто проводжає та зустрічає, допускатимуться в контрольну зону через центральний вхід вокзалу.

Пасажири рейсів приміського сполучення проходитимуть контроль на цокольному поверсі, поруч із приміськими касами. Вхід із цокольного поверху до центрального вестибюля вокзалу, а також вихід до поїздів через пішохідний міст буде перекрито.

"Просимо пасажирів та інших відвідувачів вокзалу звернути увагу на ці зміни. Процедура перевірки займе не більше 15 хвилин", - заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що аналогічні системи вже більше чотирьох місяців працюють на центральному залізничному вокзалі Києва та впродовж двох місяців у Харкові.

В УЗ мотивують застосування таких заходів міркуваннями безпеки. Втім, чергове рішення про встановлення інтроскопу та металодетектору вже викликало вибух люті Facebook-користувачів, які вказують, що воно не має стосунку до безпеки. При цьому його справжньою причиною багато хто вважає працевлаштування на цьому обладнанні працівників недіючого через війну аеропорту Дніпра.

Фото 2 — "Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"
Фото 3 — "Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Дніпра: обіцяє забирати "не більше 15 хвилин"
Автор:
Тимофій Бесп'ятов