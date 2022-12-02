"Укрзализныця" возобновляет сообщение Днепра со Львовом через Ковель

"Укрзализныця" открывает продажу на поезд №131/132 Львов — Днепр, который после полугодового перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром.

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Как говорится в сообщении перевозчика, с 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 9:28. До Днепра он будет следовать через Знаменку и Александрию и прибывать в 18:25.

"Обратно через день по четным числам с 12 декабря рейс будет отправляться в 7:02, предоставляя днепрянам удобное утреннее сообщение с Киевом. После столицы в 16:00 поезд прибывает в Житомир, а далее через Полесье во Львов в 6:55", - сообщают в УЗ.

Напомним, что в октябре "Укрзализныця" установила на вокзале Днепра рамки металлоискателей и призвала пассажиров и других посетителей обратить внимание на эти изменения. Отмечалось, что "процедура проверки займет не больше 15 минут".

Отметим также, что недавно УЗ запустила поезд Ковель – Ужгород через Ровно и Львов, а также Харьков – Умань через Днепр.