"Укрзализныця" запускает поезд из Ужгорода в Каменец-Подольский

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд №81/140 Ужгород – Каменец-Подольский.

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Как сообщается в сообщении перевозчика, поезд начнет курсировать ежедневно с 22 декабря.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец - Подольский в 8:46. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:20 и прибывать в Ужгород в 11:07.

"Этот поезд впервые предоставит удобное туристическое сообщение между Закарпатьем и столицей подольских крепостей, и мы призываем не упускать возможность хоть немного отдохнуть и заодно поддержать украинскую туристическую индустрию", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны на сайте Укрзализныци, в приложении и чат-боте.

Напомним, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд №131/132 Львов — Днепр, который после полугодового перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром.