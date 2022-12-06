"Укрзализныця" вводит электронную оплату на киевской кольцевой электричке

АО "Укрзализныця" вместе с киевскими городскими властями работает над интеграцией системы оплаты проезда на кольцевой электричке с общей транспортной системой Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что до конца декабря на большинстве станции киевской кольцевой электрички можно будет оплатить проезд по городской транспортной карте, банковской карте или с помощью NFC, приложив карту, смартфон или часы к турникету на станции.

"Это станет еще одной удобной возможностью рассчитаться за проезд в электричке: напомним, что сейчас пассажиры могут быстро покупать билеты на кольцевую электричку в чат-ботах Укрзализныци Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages", - отметили в Укрзализныце.

Там подчеркнули, что стремятся сделать пользование услугами железной дороги более удобными для пассажиров, несмотря ни на что.

Отметим, с 26 октября оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта Киева на всех его маршрутах.

Напомним, на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции "Киевская Русановка".