"Укрзалізниця" вводить електронну оплату на київській кільцевій електричці

АТ “Укрзалізниця” разом з київською міською владою працює над інтеграцією системи оплати проїзду в кільцевій електричці з загальною транспортною системою Києва.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що до кінця грудня на більшості станції київської кільцевої електрички можна буде оплатити проїзд міською транспортною картою, банківською карткою або за допомогою NFC, приклавши картку, смартфон або годинник до турнікета на станції.

"Це стане ще однією зручною можливістю розрахуватися за проїзд в електричці: нагадаємо, що зараз пасажири можуть швидко купувати квитки на кільцеву електричку в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages", - зазначили в "Укрзалізниці".

Там підкреслили, що прагнуть зробити користування послугами залізниці зручнішим для пасажирів, незважаючи ні на що.

Зазначимо, з 26 жовтня оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту Києва на всіх його маршрутах.

Нагадаємо, на маршруті київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції “Київська Русанівка”.