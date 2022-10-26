У Києві розрахуватися банківською карткою тепер можна на всіх видах транспорту

З 26 жовтня оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту Києва, на всіх його маршрутах.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь все працює", - підкреслив очільник столиці.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Якщо оплата здійснюється гаджетом з NFC, то пасажиру потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номеру віртуального рахунку, яким було здійснено оплату.

Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC потрібно здійснити кілька дій.

Для Google Гаманеця:

відкриваєте Google Гаманець;

обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд;

натискаєте "Докладніше" внизу екрану.

Для ApplePay:

відкриваєте гаманець у смартфоні;

обираєте картку;

натискаєте у верхньому правому куті значок "Більше".

Нагадаємо, з 15 жотня в наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Зазначимо, у київському метрополітені оплата проїзду банківською карткою вже працює тривалий час.

Зауважимо, у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.