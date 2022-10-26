В Киеве рассчитаться банковской картой теперь можно на всех видах транспорта

С 26 октября оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта Киева, на всех его маршрутах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"К подключению маршрутов наземного транспорта приступили 10 дней назад. И уже везде все работает", - подчеркнул Кличко.

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Если оплата производится гаджетом с NFC, то пассажиру нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера виртуального счета, которым была произведена оплата.

Чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно совершить несколько действий.

Для Google Кошелек :

открываете Google Кошелек;

выбираете карту, которой планируете оплатить проезд;

нажмите "Подробнее" внизу экрана.

Для ApplePay :

открываете кошелек в смартфоне;

выбираете карту;

нажмите в правом верхнем углу значок "Больше".

Напомним, с 15 октября в наземном коммунальном общественном транспорте Киева начали подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.

Отметим, в киевском метрополитене оплата проезда по банковской карте уже работает длительное время.

Заметим, что в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.