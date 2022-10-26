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В Киеве рассчитаться банковской картой теперь можно на всех видах транспорта
С 26 октября оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта Киева, на всех его маршрутах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"К подключению маршрутов наземного транспорта приступили 10 дней назад. И уже везде все работает", - подчеркнул Кличко.
Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если оплата производится гаджетом с NFC, то пассажиру нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера виртуального счета, которым была произведена оплата.
Чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно совершить несколько действий.
Для Google Кошелек :
- открываете Google Кошелек;
- выбираете карту, которой планируете оплатить проезд;
- нажмите "Подробнее" внизу экрана.
Для ApplePay :
- открываете кошелек в смартфоне;
- выбираете карту;
- нажмите в правом верхнем углу значок "Больше".
Напомним, с 15 октября в наземном коммунальном общественном транспорте Киева начали подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.
Отметим, в киевском метрополитене оплата проезда по банковской карте уже работает длительное время.
Заметим, что в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.