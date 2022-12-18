"Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев – Кишинев

"Укрзализныця" на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В первый рейс поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря и будет курсировать через день", - говорится в сообщении.

Из Киева поезд будет отправляться в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Козятин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Вэлчинец, Окница, Бэлць-Ораш, Унгены.

Билеты на поезд уже можно приобрести в приложении компании и чат-боте .

Напомним, "Укрзализныця" 7 декабря открыла продажу билетов на поезд №81/140 Ужгород – Каменец-Подольский.