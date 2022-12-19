"Лижний експрес": "Укрзалізниця" призначає поїзд Київ - Славське

На період новорічних свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначаэться, що поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55.

Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.

Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" на період різдвяно-новорічних свят призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.