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"Лижний експрес": "Укрзалізниця" призначає поїзд Київ - Славське
На період новорічних свят Укрзалізниця призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години.
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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначаэться, що поїзд відправлятиметься з Києва з 30 грудня щодня о 5:59, і прибуватиме до Славського о 13:55.
Зворотно рейс відправлятиметься о 14:10 і прибуватиме до Києва о 22:07.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Потяг проходитиме через станції Святошин, Коростень, Дубно, Підзамче, Львів, Стрий та Сколе.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" на період різдвяно-новорічних свят призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.