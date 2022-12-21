"Укрзалізниця" запускає ретро-поїзд на паровозній тязі на різдвяно-новорічні свята

В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Компанія запланувала рейси на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.

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Про це 21 грудня в Facebook повідомила пресслужба УЗ.

На вокзалі пасажирів зустрічатимуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть цікаву екскурсію про історію Києва.

В "Укрзалізниці" розповіли, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет. Відправлення призначено на 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу.

"Мандрівка триватиме трохи більше години. Радимо прийти на вокзал заздалегідь, щоб зробити незабутні фото, адже на самому вокзалі на вас також чекає багато цікавого!", — зазначили в УЗ.

Щоб придбати квиток на ретро-поїзд на сайті, потрібно задати запит Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, поїзд №894/893. Квитки також можна купити у касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 138 грн, дитячого — від 104 грн.

"У випадку оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо ж відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14:00, пасажирам буде запропоновано здати квитки та прийти в інший день. Безпека — на першому місці, але свято — за розкладом!", — додали в УЗ.

Крім того, на період новорічних свят "Укрзалізниця" призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години. Також і період різдвяно-новорічних свят курсуватиме ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.