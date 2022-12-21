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"Укрзалізниця" запускає ретро-поїзд на паровозній тязі на різдвяно-новорічні свята
В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Компанія запланувала рейси на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.
Про це 21 грудня в Facebook повідомила пресслужба УЗ.
На вокзалі пасажирів зустрічатимуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть цікаву екскурсію про історію Києва.
В "Укрзалізниці" розповіли, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і п'ять пасажирських вагонів з місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет. Відправлення призначено на 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Мандрівка триватиме трохи більше години. Радимо прийти на вокзал заздалегідь, щоб зробити незабутні фото, адже на самому вокзалі на вас також чекає багато цікавого!", — зазначили в УЗ.
Щоб придбати квиток на ретро-поїзд на сайті, потрібно задати запит Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, поїзд №894/893. Квитки також можна купити у касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 138 грн, дитячого — від 104 грн.
"У випадку оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо ж відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14:00, пасажирам буде запропоновано здати квитки та прийти в інший день. Безпека — на першому місці, але свято — за розкладом!", — додали в УЗ.
Крім того, на період новорічних свят "Укрзалізниця" призначає поїзд №745/746 Київ — Славське, який домчить пасажирів прямісінько до гір і повернеться до столиці ще до початку комендантської години. Також і період різдвяно-новорічних свят курсуватиме ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.