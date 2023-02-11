"Укрзалізниця" запустить поїзд для закоханих: буде курсувати у три різні дні навколо Києва

АТ "Укрзалізниця" запускає "Потяг до тебе", який буде курсувати навколо Києва 14, 18 та 19 лютого. Компанія пропонує відзначити свято кохання у купе на двох у справжньому паровозі. Готувати вечерю для пар буде шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Про це 11 лютого повідомила пресслужба компанії.

Подорож триватиме 2,5 години по кільцю навколо столиці, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. 14 лютого потяг відправиться о 18:56, а по вихідних, 18 та 19 лютого, о 12:56.

Квитки на "Потяг до тебе" доступні виключно в застосунку "Укрзалізниці", один коштує 211 грн. За них компанія нарахує вдвічі більше "обіймашок" у програмі лояльності.

"Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником ми зв'яжемося додатково та запропонуємо опціональне меню від шефа. Також на борту будуть доступні нова чайна колекція Укрзалізниці та спеціальне десертне меню. Звісно, романтичне фото на фоні ретропаровоза — це безкоштовний бонус і обов'язковий ритуал!", — уточнили в УЗ.

В застосунку "Потяг до тебе" вказаний як Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний. У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Відключення електроенергії на рух паровоза не впливають.

Нагадаємо, в період святкування Різдва та Нового року УЗ запускала ретро-поїзд на паровозній тязі. Тоді на вокзалі пасажирів зустрічали казкові помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проводили цікаву екскурсію про історію Києва.