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У поїздах "Укрзалізниці" знову можна скуштувати хот-доги та овочевий тарт
"Укрзалізниця" продовжує повертати гаряче харчування у поїздах класу “Інтерсіті+”. Тепер у пасажирів є можливість скуштувати хот-доги та овочевий тарт.
Про це повідомила пресслужба держкомпанії.
Зазначається, що "Укрзалізниця" повертає улюблені традиційні хот-доги до WOG Cafe на борту всіх поїздів Hyundai Rotem.
"Більше ніяких попередньо запакованих продуктів, тільки гарячі ковбаски, біленькі булочки та надзвичайне задоволення в якості соусу", - підкреслили в УЗ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там додали, що також в меню з’явився овочевий тарт, відомий як «кіш-лорен».
"Бажаємо вам смачних подорожей разом з Укрзалізницею", - наголосили в УЗ.
Зазначимо, у пасажирів "Інтерсіті+" також є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".
Нагадаємо, "Укрзалізниця"оновила чайну та кавову карти в потягах та повернула використання фірмових підстаканників.