У поїздах "Укрзалізниці" знову можна скуштувати хот-доги та овочевий тарт

"Укрзалізниця" продовжує повертати гаряче харчування у поїздах класу “Інтерсіті+”. Тепер у пасажирів є можливість скуштувати хот-доги та овочевий тарт.

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Про це повідомила пресслужба держкомпанії.

Зазначається, що "Укрзалізниця" повертає улюблені традиційні хот-доги до WOG Cafe на борту всіх поїздів Hyundai Rotem.

"Більше ніяких попередньо запакованих продуктів, тільки гарячі ковбаски, біленькі булочки та надзвичайне задоволення в якості соусу", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що також в меню з’явився овочевий тарт, відомий як «кіш-лорен».

"Бажаємо вам смачних подорожей разом з Укрзалізницею", - наголосили в УЗ.

Зазначимо, у пасажирів "Інтерсіті+" також є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

Нагадаємо, "Укрзалізниця"оновила чайну та кавову карти в потягах та повернула використання фірмових підстаканників.