- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне 42 раза обстреляли Херсонщину: три человека погибли
Армия страны-агрессора РФ в течение суток 12 февраля 42 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российские захватчики 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар", - говорится в сообщении.
Херсон российская армия обстреливала 9 раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли 3 человека, 1 житель области получил ранение.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 11 февраля оккупанты 49 раз обстреляли Херсонскую область, один человек получил ранение.