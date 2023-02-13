Россияне 42 раза обстреляли Херсонщину: три человека погибли

Армия страны-агрессора РФ в течение суток 12 февраля 42 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар", - говорится в сообщении.

Херсон российская армия обстреливала 9 раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома.

За минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли 3 человека, 1 житель области получил ранение.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 11 февраля оккупанты 49 раз обстреляли Херсонскую область, один человек получил ранение.