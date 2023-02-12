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Армия РФ 49 раз обстреляла Херсонщину: один человек ранен
Российские оккупационные войска в течение суток 11 февраля 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.
Херсон российская армия обстреливала 11 раз – больше всего от обстрелов страдал микрорайон Остров. В городе вражескими снарядами повреждены жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов ранения получил один человек.
Отметим, как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений охраны здоровья и 60 нежилых построек.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, 10 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.