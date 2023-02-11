Захватчики 63 раза обстреляли Херсонщину: над областью сбили 4 дрона

Российские оккупационные войска в течение суток 10 февраля 63 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонщины. Вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также над областью было сбито 4 БПЛА.

Херсон российская армия обстреливала 16 раз – вражескими снарядами были повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за агрессии РФ 3 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений охраны здоровья и 60 нежилых построек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 9 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 3 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.