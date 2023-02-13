Армия РФ атаковала Харьковскую область: повреждены дома

Российские оккупационные войска утром 13 февраля обстреляли Купянск Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"В городе повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.

По его словам, в течение суток, 12 февраля, враг из артиллерии и минометов обстрелял, по меньшей мере, 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов.

Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома.

В Волчанске в результате попадания в частный дом ранение получил 47-летний гражданский мужчина.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 12 февраля снова атаковала Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение получил 35-летний мужчина.