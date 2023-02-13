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Армия РФ атаковала Харьковскую область: повреждены дома
Российские оккупационные войска утром 13 февраля обстреляли Купянск Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"В городе повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.
По его словам, в течение суток, 12 февраля, враг из артиллерии и минометов обстрелял, по меньшей мере, 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома.
В Волчанске в результате попадания в частный дом ранение получил 47-летний гражданский мужчина.
Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 12 февраля снова атаковала Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение получил 35-летний мужчина.