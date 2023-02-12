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В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 домов
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было не менее 15 населенных пунктов области.
В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.
Также 11 февраля в 23:15 враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждение получило одно из предприятий. В результате удара ранения получил 35-летний мужчина.
Отметим, в результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района 10 февраля повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание Ощадбанка, аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранение и госпитализирована 69-летняя женщина.