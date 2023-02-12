Армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Есть пострадавшие и разрушения (ФОТО)

Оккупационные войска Российской Федерации с обеда 12 февраля продолжили вести огонь по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате очередных ударов по Марганецкой громаде зафиксированы многочисленные разрушения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Так, в Марганецкой громаде россияне повредили 20 частных домов, три легковых автомобиля, линии электропередачи газопровод. Разрушили две хозяйственные постройки, еще 15 повредили.

"В течение сегодняшнего дня агрессор трижды атаковал Никопольщину из ствольной артиллерии и РСЗО. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Один человек погиб, еще два – пострадали", — резюмировал Лысак.

Он также уточнил, что в результате утренних обстрелов Никополя ранения получили два человека — пенсионерки 88 и 76 лет. Первую врачи оставили на амбулаторном лечении, вторую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 февраля армия РФ выпустила дроны и ракеты на Днепропетровскую область. В Криворожском районе зафиксировали попадание в объект энергетической инфраструктуры.