ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли Никополь: погибла женщина

Оккупанты обстреляли Никополь: погибла женщина

Ночь в Никополе была тихой, но утром 12 февраля русские оккупационные войска обстреляли город из ствольной артиллерии. Погибла женщина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После ночной тишины уже утром агрессор обстрелял Никополь. Стрелял из ствольной артиллерии", - отметил Лысак.

В результате обстрела погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадала – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли Никополь: погибла женщина
Фото 3 — Оккупанты обстреляли Никополь: погибла женщина

Отметим, 10 февраля враг нанес удар по Никопольскому району, попав по территории Покровской общины.

Автор:
Светлана Манько