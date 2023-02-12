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Оккупанты обстреляли Никополь: погибла женщина
Ночь в Никополе была тихой, но утром 12 февраля русские оккупационные войска обстреляли город из ствольной артиллерии. Погибла женщина.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"После ночной тишины уже утром агрессор обстрелял Никополь. Стрелял из ствольной артиллерии", - отметил Лысак.
В результате обстрела погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадала – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.
Отметим, 10 февраля враг нанес удар по Никопольскому району, попав по территории Покровской общины.