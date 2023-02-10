Армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами: есть попадание в объект энергетической инфраструктуры

Ночью армия страны-агрессора выпустила дроны и ракеты на Днепропетровщину. В Криворожском районе зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Есть существенные разрушения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, около десяти вечера оккупанты запустили на область партию "Шахедов".

Воздушные силы сбили все БПЛА.

Враг не успокоился и на Днепропетровщину уже полетели ракеты.

"В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения. Раненый 46-летний работник предприятия. Ему предоставили медпомощь - будет лечиться дома", - отметил Лысак.

На месте прилета продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Кроме того, в Песчанской общине обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, который спасатели уже потушили. Жертв среди гражданского населения нет.

Также под утро враг нанес удар по Никопольскому району, попали по территории Покровской общины. В настоящее время обследование территории обстрела продолжается, последствия выясняются. Предварительно – никто не пострадал.

Отметим, российские оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетные удары по Запорожью и Харькову.