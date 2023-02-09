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В Днепропетровской области погиб мужчина в результате российского обстрела
Российские военные в ночь на 9 февраля ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, попав по жилому кварталу. В результате атаки погиб мужчина 1985 года рождения.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Захватчики повредили не менее 16 жилых домов и одно частное предприятие. Также под вражеский огонь попали 7 хозяйственных построек, одно россияне разрушили полностью.
В результате обстрела частично получили повреждения также два автомобиля, электросети, газопровод.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Обследование территорий обстрела продолжается. Российские изверги будут отвечать за все свои преступления", — прокомментировал Лукашук.
Накануне обстрелы по Никопольскому району повредили линии электропередач, из-за чего в громаде была обесточена одна из насосных станций. Как следствие, 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.