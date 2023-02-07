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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, линии электропередач и газопровод
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 7 февраля оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой общине", - отметил Лукашук.
По его словам, обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в общине обесточена одна из насосных станций. Как следствие, 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод.
Лукашук также добавил, что жертв среди гражданского населения нет.