Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома, линии электропередач и газопровод

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 7 февраля оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой общине", - отметил Лукашук.

По его словам, обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в общине обесточена одна из насосных станций. Как следствие, 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.

Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод.

Лукашук также добавил, что жертв среди гражданского населения нет.