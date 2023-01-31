Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: повреждены дома

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 31 января оккупанты снова атаковали Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Ночью армия РФ нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе. Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Осмотр территорий, попавших под обстрел, продолжается.

Напомним, вечером 29 января оккупанты атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома и электросети.