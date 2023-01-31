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Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: повреждены дома
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 31 января оккупанты снова атаковали Никопольский район.
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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Ночью армия РФ нанесла удар по Мировской громаде в Никопольском районе. Враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов", - отметил он.
По его словам, в результате обстрелов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Осмотр территорий, попавших под обстрел, продолжается.
Напомним, вечером 29 января оккупанты атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены частные дома и электросети.