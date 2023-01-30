Россияне в очередной раз атаковали Никопольщину: повреждены дома и электросети

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Вечером 29 января оккупанты снова атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Вчера поздно вечером армия РФ атаковала Красногригорьевскую громаду. К счастью, люди не пострадали", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов в громаде повреждены частные дома, гараж, хозяйственная постройка и электросети. В настоящее время осмотр территорий продолжается.

Другие районы Днепропетровщины в течение ночи не подверглись вражеским атакам.

Напомним, в ночь на 27 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину, в результате чего был поврежден магазин, пекарня, салон красоты.