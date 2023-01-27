Оккупанты выпустили по Днепропетровщине полсотни снарядов: повреждены дома, газопровод, линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 января оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Очередную беспокойную ночь пережила Никопольщина, последняя угроза артобстрела продолжалась в районе почти 12 часов", – отметил он.

По его словам, Мировскую общину оккупанты атаковали несколько раз подряд с РСЗО, выпустив по ней из полусотни снарядов.

В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.