Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: частично разрушен дом, есть жертва (ФОТО)

Российские оккупационные войска в ночь на 30 января ударили ракетой С-300 по жилой 4-х этажке в Киевском районе Харькова.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом в момент удара и чудом серьезно не пострадал", - отметил он.

По его словам, в результате удара частично разрушен дом, жителей эвакуировали.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что взрывом частично разрушены крыша и верхний этаж дома. Также на месте возник пожар, его уже ликвидировали.

Напомним, оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате обстрелов 28 января были повреждены дома, автомобили и здание предприятия.