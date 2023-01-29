В Харьковской области из-за обстрелов повреждены дома, автомобили и здание предприятия

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Террор мирного населения Харьковщины со стороны российских войск продолжается. За прошедшие сутки оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелку, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших.

В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранения получила женщина 83 лет. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 33 взрывоопасных предмета.

Отметим, накануне враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

Так в селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея, а в селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом.