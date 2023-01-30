Армия РФ за минувшие сутки 42 раза открывала огонь по населенным пунктам Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 29 января 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ обстреляла 13 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в порт, Херсонскую областную клиническую больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 8 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Ранее, 27 января, российская армия обстреляла жилые кварталы в Херсонском районе, из-за чего погибли две женщины. Кроме того, тогда в результате обстрела поселка Камышаны были ранены три человека. 25-летняя женщина от полученных ранений скончалась.