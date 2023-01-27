Армия РФ обстреляла Херсон и соседний поселок: погибли две женщины (ВИДЕО)

Российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы в Херсонском районе, из-за чего погибли две женщины. Об этом сообщает в соцсетях областная военная администрация.

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Так, обломками от российского снаряда в Суворовском районе Херсона был поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина. Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте.

Кроме того, в результате обстрела поселка Камышаны были ранены три человека. 25-летняя женщина от полученных ран скончалась.

Как сообщает Херсонская областная прокуратура, при ее процессуальном руководстве начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, 27 января оккупанты совершили очередной обстрел города Херсона и населенных пунктов области. В результате погибли две женщины", - говорится в сообщении.

Указано, что из-за обстрелов ранения получили по меньшей мере пять мирных жителей, причем несколько человек были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе больница и жилые дома. Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

Напомним, что накануне российская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района, в результате чего один человек погиб, а четыре получили ранения разной степени тяжести.