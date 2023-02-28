Армия РФ обстреляла Херсонскую область, есть раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 27 февраля 119 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 119 раз ударили по Херсонщине. Мирные населенные пункты атаковали из разных видов вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ обстреляла 18 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в школу, частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов ранения получили 3 мирных жителя.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

В сутки 26 февраля враг 97 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Российские обстрелы оборвали жизнь 1 человека, еще 2 человека получили ранения.