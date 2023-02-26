Армия РФ обстреляла Херсонскую область - один человек пострадал

Оккупационные войска Российской Федерации 26 февраля нанесли удары с артиллерийских установок по поселку Днепровское Белозерской громады, Херсонской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА (ОВА).

Российский снаряд попал во двор местных жителей. В результате атаки ранения получил 55-летний мужчина.

"Бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь", - уточнили в ОВА.

Кроме того, в течение суток 25 февраля российские оккупационные войска 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

До этого за сутки 24 февраля Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здания дошкольного учебного заведения и медицинского учреждения. А 23 февраля оккупационные войска РФ обстреляли одну из городских больниц Херсона.

Тогда из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.