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Армия РФ обстреляла Херсонскую область - один человек пострадал
Оккупационные войска Российской Федерации 26 февраля нанесли удары с артиллерийских установок по поселку Днепровское Белозерской громады, Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА (ОВА).
Российский снаряд попал во двор местных жителей. В результате атаки ранения получил 55-летний мужчина.
"Бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медпомощь", - уточнили в ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в течение суток 25 февраля российские оккупационные войска 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
До этого за сутки 24 февраля Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здания дошкольного учебного заведения и медицинского учреждения. А 23 февраля оккупационные войска РФ обстреляли одну из городских больниц Херсона.
Тогда из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.