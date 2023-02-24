Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 23 февраля 73 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 73 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Стреляли из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БМП и БПЛА.

От артиллерии русских оккупационных войск пострадали более 30 населённых пунктов области.

Херсон армия РФ обстреляла 7 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома.

Очередная цель русской артиллерии – одна из городских больниц Херсона.

Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.

В ходе российской атаки в больнице находились медики и около 120 пациентов. К счастью, никто не пострадал.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, оккупационные войска РФ 22 февраля нанесли удар по селу Новотягинка Херсонской области. Два человека погибли.