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Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины: один человек погиб
Российские оккупационные войска в течение суток 23 февраля 73 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские оккупанты 73 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Стреляли из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БМП и БПЛА.
От артиллерии русских оккупационных войск пострадали более 30 населённых пунктов области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Херсон армия РФ обстреляла 7 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома.
Очередная цель русской артиллерии – одна из городских больниц Херсона.
Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.
В ходе российской атаки в больнице находились медики и около 120 пациентов. К счастью, никто не пострадал.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, оккупационные войска РФ 22 февраля нанесли удар по селу Новотягинка Херсонской области. Два человека погибли.