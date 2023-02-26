Атаки российской артиллерии на Херсонщину не утихают: погибли два человека

Российские оккупационные войска в течение суток 25 февраля 78 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские захватчики 78 раз атаковали Херсонщину. Мирные населенные пункты области обстреливали из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон армия РФ атаковала 13 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также на территорию предприятия.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 24 февраля Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здания дошкольного учебного заведения и медицинского учреждения.

А 23 февраля оккупационные войска РФ обстреляли одну из городских больниц Херсона. Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.