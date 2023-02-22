Российские войска обстреляли Херсонскую область. Есть погибшие

Оккупационные войска Российской Федерации 21 февраля нанесли удар по селу Новотягинка Херсонской области. Известно, что по меньшей мере два человека погибли.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Обломки вражеских снарядов отняли жизнь двух пожилых людей - 81-летней женщины и 68-летнего мужчины. От полученных ранений они погибли на месте", - рассказал он.

Накануне 21 февраля российские военные 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов 5 человек погибли, а 16 получили ранения. В тот день оккупанты попали в остановку общественного транспорта.

Относительно области, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска накрыли из артиллерии село Бургунка на Херсонщине, были жертвы и раненые.