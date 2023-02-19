Армия РФ 55 раз обстреляла Херсонщину: два человека ранены

Российские оккупационные войска в течение суток 18 февраля 55 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 55 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты атаковали с РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ обстреляла 9 раз – в городе повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 17 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, трое жителей области получили ранения.