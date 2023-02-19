ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Российские оккупационные войска утром 19 февраля нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Повредили минимум две многоэтажки и частные авто", - отметил он.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Фото 2 — Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Кириленко отметил, что Дружковка относительно отдаленный от линии фронта город, но он постоянно попадает под ракетные удары со стороны российских террористических войск.

Фото 3 — Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Напомним, что утром 15 февраля российские войска нанесли удар с РСЗО "Смерч", попав по пятиэтажке в микрорайоне Солнечный в Покровске, в результате чего три человека погибли, одиннадцать ранены.

Автор:
Нина Комащенко