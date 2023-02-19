Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области: в ОВА показали последствия (ФОТО)

Российские оккупационные войска утром 19 февраля нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Повредили минимум две многоэтажки и частные авто", - отметил он.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Кириленко отметил, что Дружковка относительно отдаленный от линии фронта город, но он постоянно попадает под ракетные удары со стороны российских террористических войск.

Напомним, что утром 15 февраля российские войска нанесли удар с РСЗО "Смерч", попав по пятиэтажке в микрорайоне Солнечный в Покровске, в результате чего три человека погибли, одиннадцать ранены.