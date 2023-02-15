В Покровске завершили разбор завалов в пятиэтажке после удара РФ: названо число погибших (ФОТО)

В Покровске Донецкой области завершен разбор завалов в пятиэтажке, получившей разрушения в результате российского обстрела 15 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены", - написал он.

Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии: он находится в больнице в одной из соседних областей. Всего в результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа.

Отметим, что по состоянию на 18:00 Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщало, что на месте происшествия проведен демонтаж 21 тонны разрушенных строительных конструкций.

В результате аварийно-спасательных работ были спасены два человека. В 17:50 на месте обстрела было обнаружено и деблокировано тело погибшего мужчины. Всего было известно о 13 пострадавших, из которых 11 человек обратились за медицинской помощью, а двое погибли. Отмечалось, что на тот момент по крайней мере один человек еще остается под завалами.

К работам было привлечено 112 человек и 14 единиц техники, из них от ГУ ГСЧС - 40 человек личного состава и восемь единиц техники.

Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Напомним, что около 10 часов утра среды российские войска нанесли удар из РСЗО "Смерч", попав по пятиэтажке в микрорайоне Солнечный в Покровске. Областные власти пообещали, что жильцы, чьи квартиры подверглись разрушениям в результате обстрела, будут обеспечены временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым.