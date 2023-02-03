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Оккупанты обстреляли центр Торецка
3 февраля армия страны-агрессора обстреляла из артиллерии город Торецк Донецкой области.
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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Террористы обстреляли город Торецк из артиллерии, попали в самый центр", - отметил он.
Пока информация о пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал