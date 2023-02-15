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Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)

Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по Покровску Донецкой области. Повреждена многоэтажка и ранены, как минимум, два гражданских человека.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне нанесли удар по Покровску - повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", - отметил он.

Фото 2 — Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)
Фото 6 — Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)

По предварительной информации, враг снова применил ракеты.

Глава области добавил, что спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек.

В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются.

Напомним, российские оккупационные войска 14 февраля нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску Донецкой области.

Автор:
Светлана Манько