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Армия РФ ударила ракетами по Покровску: повреждена многоэтажка (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ ударила ракетами по Покровску Донецкой области. Повреждена многоэтажка и ранены, как минимум, два гражданских человека.
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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Россияне нанесли удар по Покровску - повредили многоэтажку и ранили по меньшей мере двух гражданских", - отметил он.
По предварительной информации, враг снова применил ракеты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области добавил, что спасателям удалось спасти из разрушенного подъезда двух человек.
В настоящее время идет спасательная операция, последствия удара уточняются.
Напомним, российские оккупационные войска 14 февраля нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску Донецкой области.