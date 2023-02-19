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Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: какие последствия

Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: какие последствия

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Оккупанты в ночь на 19 февраля обстреляли Никополь.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию. Повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Задел частное предприятие и линию электропередач", - отметил он.

Фото 2 — Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: какие последствия

По его словам, обошлось без жертв.

Все службы работают, последствия вражеских атак устраняют.

Напомним, российские оккупационные войска 18 февраля четырежды обстреляли Никопольщину.

Автор:
Нина Комащенко