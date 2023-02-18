Оккупанты снова обстреляли Никополь и Марганец из тяжелой артиллерии: каковы последствия

Российские оккупационные войска 18 февраля в очередной раз обстреляли города Никополь и Марганец. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Рашисты свирепствуют. Четыре раза за сегодняшний день они обстреляли Никопольщину. Ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв, но есть разрушения", - отметил он.

По словам руководителя области, в Никополе российские снаряды повредили два лицея, больницу и адвокатское бюро, восемь многоэтажек и оборвали линию электропередач. В Марганце же были побиты несколько частных домов и хозяйственных построек.

Накануне сообщалось, что вражеские войска обстреливали Никопольщину также четыре раза: из тяжелой артиллерии россияне попали по самому Никополю, Червогогригоревской и Марганецкой общинам. Легкие ранения получила 76-летняя женщина, были повреждены 11 частных домов и 10 хозяйственных сооружений, разбито авто и перебиты три газопровода, оборвано пять линий электропередачи.

16 февраля противник обстреливал Никопольский район дважды, попав по самому Никополю и Мировской общине из тяжелой артиллерии. Тогда обошлось без пострадавших. Предыдущий же обстрел, тоже без пострадавших, произошел 14 февраля.

Утром же 13 февраля россияне ударили по Никополю, в результате чего в городе были повреждены два частных предприятия, повреждены несколько домов, хозяйственных построек и автомобилей, оборваны две линии электропередач, а легкие ранения получил 68-летний мужчина.