Россияне 17 раз обстреляли Херсон. 5 человек погибли и 16 ранены

21 февраля русские военные 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрелов 5 человек погибли, а 16 получили ранения. Об этом сообщает Херсонский городской совет.

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"За сегодня враг 17 раз обстрелял территорию Херсонской общины. Сейчас известно, что 5 человек погибли, 16 - пострадали, среди них - ребенок 16 лет. У него минновзрывная травма, множественные осколочные ранения лица и нижних конечностей. Сейчас состояние ребенка - легкосредственное", – сказано в сообщении.

Согласно ему, под российские населенные пункты общины Киндейка, Зеленовка, Антоновка, а также Таврический и Корабельный районы города. Под огнем находился центр Херсона, площадь Свободы, останов общественного транспорта, территория одного из коммунальных предприятий города.

В результате обстрелов повреждены дома и автомобили.

Кроме этого, в городском совете опубликовали фото города после обстрелов.

Напомним, 21 февраля около 12:00 в Херсоне раздались взрывы. Позже местное издание "Мост" со ссылкой на очевидцев сообщает, что россияне попали в остановку общественного транспорта. В результате многие погибли и получили ранения.

А издание "Общественное", ссылаясь на пресс-офицера комендатуры обороны города Дмитрия Плетенчука, сообщило, что известно о шести погибших в результате попадания в остановку. Оперативное командование "Юг" сообщило о 12 раненых в результате обстрелов.