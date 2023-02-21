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В Херсоне взрывы
В Херсоне слышали около 20 взрывов. Вероятно город обстреливают из ГРАДА. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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"Херсон под обстрелом. Вероятно Град. Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или безопасных местах", - написал он.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 20 февраля 58 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.