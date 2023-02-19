Захватчики обстреляли село в Херсонской области, среди раненых - дети

Российские оккупационные войска утром 19 февраля накрыли из артиллерии село Бургунка в Херсонской области, есть жертвы и раненые.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья – трое взрослых и двое детей. Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали", - говорится. в сообщении.

Кроме того, в этом же селе из-за российских обстрелов ранение получил еще один ребенок – 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Позже в ОВА сообщили, что количество пострадавших в результате обстрела села возросло до 8, среди них трое детей.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 18 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения.