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Обстрелы Херсонщины не утихают: оккупанты 83 раза открывали огонь
Российские оккупационные войска в течение суток 24 февраля 83 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские захватчики 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.
Под удар вражеской артиллерии попали 34 населенных пункта области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здания дошкольного учебного заведения и медицинского учреждения.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 1 человек.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, оккупационные войска РФ 23 февраля обстреляли одну из городских больниц Херсона. Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.