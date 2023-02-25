Обстрелы Херсонщины не утихают: оккупанты 83 раза открывали огонь

Российские оккупационные войска в течение суток 24 февраля 83 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские захватчики 83 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Открывали огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Под удар вражеской артиллерии попали 34 населенных пункта области.

Город Херсон враг обстрелял 9 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, здания дошкольного учебного заведения и медицинского учреждения.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранен 1 человек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, оккупационные войска РФ 23 февраля обстреляли одну из городских больниц Херсона. Из-за вражеских обстрелов повреждено родильное, приемное и онкологическое отделение, а также разрушено ограждение.