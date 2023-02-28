Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Российские оккупационные войска продолжают террор Днепропетровской области. В ночь на 28 февраля оккупанты трижды били по Никополю.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов повреждена гостиница, частные дома, хозяйственная постройка и авто. Кроме того, в городе оборваны линии электропередач.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты дважды обстреляли Никопольский район.